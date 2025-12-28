Capello: "La carenza di giocatori italiani in Serie A è incredibile. Quando penso che nel Milan gioca uno, a volte due italiani..."

vedi letture

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, presente a Dubai in occasione della 16^ edizione dei Globe Soccer Awards, ha dichiarato a Sky Sport sul calcio italiano: "È un momento molto difficile per il calcio italiano. Oggi ne parlavo con Gravina: nella fase finale della Youth League sono state eliminate tre squadre su quattro. Questo vuol dire che non stiamo facendo crescere grandi talenti, ed è una cosa che mi preoccupa molto.

Abbiamo sbagliato tutto nella crescita dei giovani. Abbiamo pensato più alla tattica che alla tecnica. A 12-13 anni insegnano schemi invece di insegnare a palleggiare, a capire cosa fare con il pallone tra i piedi. E questi sono i risultati. Quando trovavamo un ragazzo che dribblava gli dicevamo di passarla subito. Invece andrebbero lasciati liberi di dribblare. La carenza di giocatori italiani nel nostro campionato è incredibile. Quando penso che nel Milan giochi uno, a volte due italiani, c'è davvero da preoccuparsi. Alla Juve ce ne sono pochi, e così ovunque" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.