Moretto: "Il Milan in questo momento non sta pensando a un ritorno di Thiago Silva"

Nelle ultime ore e negli ultimi giorni si è parlato della possibilità che Thiago Silva ritorni al Milan: il centrale brasiliano di 41 anni, che ha fatto esplodere la sua carriera in rossonero, oggi è tornato in patria dove è il capitano della Fluminense. Il giornalista Matteo Moretto, nel suo ultimo video YouTube sul canale di Fabrizio Romano, ha parlato di questa eventualità, spegnendo però gli entusiasmi almeno per questo momento.

Le dichiarazioni di Moretto: "In questi giorni si è parlato tanto della possibilità che il Milan rinforzi il reparto difensivo con una pedina di esperienza come quella di Thiago Silva che in auto momento gioca alla Fluminense in Brasile. Tutti conoscono il passato di Thiago e il legame molto stretto con il Milan. Ci risulta che però in questo momento il Milan non sta pensando a un ritorno del difensore brasiliano. Silva ha un contratto di scadenza nel giugno 2026 e se il Milan volesse prenderlo a gennaio dovrebbe pagare un indennizzo: ma a oggi né il Milan sta valutando questa ipotesi, né il club brasiliano vuole privarsi del calciatore a gennaio".