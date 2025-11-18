MN - Rinnovo Saelemaekers: i dialoghi sono costanti, c'è grande ottimismo
Secondo quanto appreso da Milannews.it, i dialoghi per il rinnovo di Alexis Saelemaekers sono costanti, ma ancora non è stato fissato l’incontro decisivo per mettere tutto nero su bianco. C’è grande ottimismo da parte sia del club sia del giocatore nel voler trovare un accordo che vada oltre il 30 giugno 2027 con aumento dello stipendio. La base è quella di un quadriennale più opzione per il quinto anno.
di Pietro Mazzara
Quello segnato a Parma prima della sosta è il terzo gol da fuori area di Alexis Saelemaekers nell'anno solare 2025: in Serie A, solo due giocatori hanno fatto meglio del belga del Milan, vale a dire Matias Soulé (Roma) e Hakan Calhanoglu (Inter), i quali hanno realizzato finora quattro reti da lontano.
