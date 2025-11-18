Di Marzio sul mercato del Milan: "Sarà difficile a gennaio trovare il giusto salvagente"

Carlo Pellegatti, storico tifoso e giornalista rossonero è intervenuto così sul proprio canale Youtube insieme al noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. Tra i temi affrontati, quello legato alla Nazionale di Gattuso, uscita sconfitta a San Siro contro la Norvegia ma non solo. Questa la considerazione di Di Marzio sul prossimo mercato rossonero:

"Ad oggi ci sono poche novità, pochi aggiornamenti. L'idea è che il Milan voglia fare qualcosa a gennaio, ma che non possa viste le poche occasioni sul mercato. Sicuramente l'attaccante è un tema focus della dirigenza milanista. A gennaio è difficile trovare il salvagente. L'anno scorso arrivò Gimenez, per una cifra importante. Tutti pensavamo fosse l'uomo giusto, ma non sta rendendo per l'investimento".