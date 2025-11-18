Allegri vuole un attaccante a gennaio, ma con delle caratteristiche ben precise

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Pietro Mazzara si è così espresso sulla ricerca dell'attaccante da parte del Milan: "La sosta delle nazionali di novembre è sempre quella più frizzante per quanto riguarda le voci di calciomercato, perché si avvicina la sessione di gennaio e perché i club cominciano a capire in maniera più netta e delineata le necessità della propria rosa e a dare ai giocatori i primi segnali. Massimiliano Allegri vuole un attaccante a gennaio, ma con delle caratteristiche ben precise. Se di gente che gira attorno all’area di rigore ne ha e di qualità, manca chi riempia quei sedici metri dove si decidono le partite. Dunque serve un attaccante che abbia presenza fisica, sul quale la squadra si possa appoggiare nei momenti di necessità e che sappia fare anche gol. Il nome è ancora blindato dal mistero, ne sono girati diversi, ma bisognerà guardare alla fattibilità dell’operazione a gennaio e anche a quel tipo di equilibrio che potrà creare nella coppia formata da Leao e Pulisic, che farà il suo debutto al derby di domenica sera.

Nicklas Fullkrug, finito ai margini del West Ham, verrà sicuramente proposto alla dirigenza milanista mentre è molto complicato che da via Aldo Rossi possano andare a cercare calibri pesanti a gennaio, anche con l’eventuale cessione di Santiago Gimenez. Il discorso, come sempre da tanti anni, sarà rinviato a giugno con il nome di Lewandowski che non è mai uscito dalla lista milanista. Non sono stati fatti sondaggi con il Manchester United per Joshua Zirkzee (i rapporti con Kia Joorabchian sono ancora freddi) e i Red Devils non aprono al prestito con diritto. Bisognerà attendere le giuste occasioni tra i profili che già girano tra gli uffici del quarto piano di Casa Milan".