VIDEO MN - Vinicius dopo Brasile-Tunisia: "Se mi piace il Milan? Sì, è il top"

VIDEO MN - Vinicius dopo Brasile-Tunisia: "Se mi piace il Milan? Sì, è il top"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:38News
di Enrico Ferrazzi

Ieri il Brasile di Carlo Ancelotti ha giocato un'amichevole a Lille contro la Tunisia. La partita è terminata 1-1: tunisini in vantaggio al 23' con un gol di Mastouri, il pareggio dei verdeoro è arrivato al 44' con Estevao. Da segnalare nella ripresa un rigore sbagliato dall'ex giocatore rossonero Lucas Paquetà al minuto numero 78. 

Nel post-partita, Vinicius, attaccante del Brasilie e del Real Madrid, ha risposto così in zona mista ad Alessandro Schiavone: "Se mi piace il Milan? Sì, è il top". 