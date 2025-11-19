VIDEO MN - Vinicius dopo Brasile-Tunisia: "Se mi piace il Milan? Sì, è il top"

Ieri il Brasile di Carlo Ancelotti ha giocato un'amichevole a Lille contro la Tunisia. La partita è terminata 1-1: tunisini in vantaggio al 23' con un gol di Mastouri, il pareggio dei verdeoro è arrivato al 44' con Estevao. Da segnalare nella ripresa un rigore sbagliato dall'ex giocatore rossonero Lucas Paquetà al minuto numero 78.

Nel post-partita, Vinicius, attaccante del Brasilie e del Real Madrid, ha risposto così in zona mista ad Alessandro Schiavone: "Se mi piace il Milan? Sì, è il top".