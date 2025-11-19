Paolo Maldini parla al 40° Premio Viareggio: rileggi le sue dichiarazioni

L'ex capitano e dirigente rossonero Paolo Maldini è stato intervistato a margine del 40° Premio Viareggio di cui sarà ospite questa sera. Tra i vari temi toccati, inevitabilmente anche il Milan, il derby di domenica sera e l'ex tecnico del Diavolo Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Milan è tornato ad assaporare il profumo dei vecchi tempi? "Sembra di sì, naturalmente io del Milan faccio sempre un po' fatica a parlare e gli argomenti questa sera saranno altri. Però sono contento che comunque ci sia una classifica migliore"

Nazionale, andremo al Mondiale? "Speriamo per la nuova generazione, per i ragazzi che non hanno mai visto un Mondiale, per Rino e per tutti noi che siamo sempre tifosi della maglia azzurra. Gattuso? Quando lo hanno nominato CT ho pensato che fosse un'ottima idea, perché incarna lo spirito della Nazionale italiana. I tempi sono cambiati, molte squadre sono migliorate: c'è un'evoluzione da parte di tutte le altre Nazionali e noi dobbiamo tenere il passo"

Domenica c'è il derby... "Sarà equilibrata. Il derby è strano: ne abbiamo persi 6-7 di fila e abbiamo vinto il campionato, poi dopo abbiamo riniziato a vincerli e le cose non sono andate bene. Il derby non determina poi il risultato finale"

Un commento su Pioli? "Un peccato. Sinceramente riuscire a capire il perché dall'esterno è molto difficile. Firenze non è un ambiente facile ma sinceramente pensavo e speravo che facesse meglio"

Si è parlato di un possibile tuo arrivo alla Fiorentina al posto di Pradè: "Mi ha chiamato mio cugino che vive in Toscana e gli ho detto 'Guarda io non so niente' (ride, ndr). Per me in Italia, sinceramente, c'è solamente una squadra e così sarà"

Anche all'estero? "In Italia e all'estero (ride, ndr)"

Sulla lotta Scudetto? "Conte è sotto pressione. È la sua maniera di affrontare la sua vita e il suo calcio: alla fine credo che tra Inter, Juve e Napoli se la giocheranno. Se il Milan riuscirà a mantenere questa classifica, alla fine quando sei lì ci provi"

Un nuovo Maldini esiste?

"I paragoni non fanno mai bene, ognuno deve essere se stesso. lo lo so perché sono stato paragonato prima a papà e dopo a Cabrini per tante cose, ma non fanno mai bene".

Il calcio non ha più bandiere?

"Ora il calcio è più aperto alle squadre straniere e lo stesso vale per i giocatori. Quando io ho iniziato c'era un solo straniero, ora ne sono tanti".

L'arrivo di Palladino all'Atalanta può far bene a tuo figlio Daniel? Il miglior Maldini s'è visto con lui al Monza.

"Speriamo. Aveva iniziato da titolare, poi ha fatto più fatica a trovare spazio. Daniel ha sicuramente bisogno di giocare"