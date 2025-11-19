Milanello, i rientri dei nazionali previsti per oggi a Milanello
MilanNews.it
Questo il programma di rientro dei nazionali a Milanello previsto per oggi:
PROGRAMMA DEI RIENTRI DEI NAZIONALI
Mercoledì: Pavlovic, Odogu, Nkunku, Leao e Modric.
Giovedì: Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi.
Maignan, Gabbia e Ricci sono tornati a Milanello ieri, con 24 ore d'anticipo, rispetto al programma concordato: Matteo e Samuele hanno svolto l'allenamento normale con i compagni, Mike è andato in campo con i preparatori dei portieri.
