Derby speciale per Rafa: prima volta allo stadio per i suoi due bambini

Nel novembre del 2024 Rafa Leao è diventato papà di due fantastici gemellini, Thiago e Leonardo. Inizialmente, il nome del secondo sarebbe dovuto essere Rodrigo, come svelato da lui stesso in una storia Instagram pre parto, ma una volta nati, Leao e lady Leao hanno optato per un cambio nome, scegliendo per l'appunto Leonardo. I due gemellini, arrivati all'età di 1 anno e qualche giorno, rappresentano la famiglia per Rafa che da sempre dichiara essere la cosa più importante della sua vita.

Dopo aver staccato il pass per i Mondiali con la sua nazionale, ieri l'attaccante portoghese ha passato la giornata di Portogallo in compagnia della sua compagnia e dei suoi due figli, che vorrebbe vedere in tribuna per la prima volta. Come riportato dalla Gazzetta, sarà proprio il derby l'occasione per far ammirare ai due piccolini le gesta del papà in campo, in un San Siro che sarà gremito di persone (tutto esaurito) e di predominanza nerazzurra, visto che è la squadra di Chivu a giocare in casa. Sarà sicuramente uno stimolo ulteriore per il 10 del Milan che, a maggior ragione, farà di tutto per regalare una gioia per la prima dal vivo dei suoi figli.