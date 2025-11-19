Ieri Rabiot è tornato a lavorare in gruppo a Milanello

vedi letture

È ufficialmente cominciata la preparazione a Milanello in vista del derby di domenica sera: dopo i giorni di riposo concessi da mister Allegri la squadra, in attesa di tutti i rientri dalle nazionali, nel pomeriggio di ieri si è ritrovata nel centro sportivo rossonero. Da Carnago sono arrivate novità importanti e positive.

Adrien Rabiot infatti ha svolto, come da programma, l'allenamento in gruppo: il problema al soleo è stato superato. Allenamento personalizzato per Santi Gimenez, alle prese con il solito lavoro personalizzato per la caviglia.