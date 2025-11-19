Rossoneri in nazionale, il minutaggio di Saelemaekers, De Winter, Athekame e Bartesaghi

Rossoneri in nazionale, il minutaggio di Saelemaekers, De Winter, Athekame e BartesaghiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:10News
di Manuel Del Vecchio

Questo il minutaggio dei rossoneri impegnati ieri in nazionale:

Belgio-Liechtenstein 7-0
Alexis Saelemaekers: un gol e un assist, 61 minuti
Koni de Winter: in panchina

Lussemburgo U21-Svizzera U21 2-1
Zachary Athekame: 90 minuti

Montenegro-Italia 1-4
Davide Bartesaghi: 90 minuti