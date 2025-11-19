La piccola isola di Curacao si qualifica ai Mondiali del 2026
(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La piccola nazione caraibica di Curaçao è diventata il paese più piccolo di sempre a qualificarsi per i Mondiali di calcio. Il pass è arrivato dopo il pareggio 0-0 contro la Giamaica a Kingston. Curaçao, con una popolazione di appena 156.000 abitanti, ha resistito al furioso assalto dei giamaicani nel secondo tempo, ottenendo il pareggio necessario per qualificarsi ai Mondiali che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Si qualifica per la rassegna iridata - a 52 anni dall'ultima apparizione - anche Haiti, dopo aver sconfitto 2-0 il Nicaragua. Ai Mondiali ci sarà anche Panama dopo la vittoria 3-0 contro El Salvador. (ANSA).
