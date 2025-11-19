Milan, nel derby spazio ad una coppia d'attacco inedita in questo campionato: Allegri punta forte su Leao e Pulisic

Oggi rientreranno a Milanello gli ultimi nazionali rossoneri e dunque potrà partire ufficialmente l'operazione derby. Siamo solo alla 12^ giornata, quindi non potrà essere già decisivo, ma per il Milan si tratta comunque di una gara che rappresenta un crocevia importante: una vittoria varrebbe infatti il sorpasso, un pareggio terrebbe immutati i due punti dell’attuale distacco tra i nerazzurri primi in classifica e i rossoneri che sono secondi, una sconfitta invece allargherebbe il solco a 5 lunghezze.

IL LAVORO DI ALLEGRI - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che in questo campionato il Diavolo sta andando molto bene contro le big, mentre sta faticando un po' di più con le piccole. Il ritorno in panchina di Max Allegri ha trasformato il Milan rispetto alla scorsa stagione, anche se ovviamente il processo di "allegrizzazione" non può essere già completo: se la difesa è diventata il punto di forza della squadra rossonera, a preoccupare un po' è invece il modesto apporto dell'attacco, con Santiago Gimenez e Christopher Nkunku sono ancora a quota zero gol in campionato.

COPPIA INEDITA - Domenica sera contro l'Inter, Allegri si affiderà in attacco ad una coppia d'attacco che è inedita in questa Serie A: ci sarà infatti il debutto di Christian Pulisic e Rafael Leao che per la prima volta partiranno insieme dal primo minuto in questo campionato. Prima l’infortunio del portoghese e poi quello dell'americano hanno scombinato i piani del tecnico livornese che non ha mai potuto schierare la coppia che nella sua testa è quella titolare. Max è convinto che si possano integrare benissimo e per questo le aspettative sono molto alte.

