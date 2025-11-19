Gazzetta: "Allegri rialza il muro: c’è il terzetto titolare e la difesa non trema"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Allegri rialza il muro: c’è il terzetto titolare e la difesa non trema". Domenica sera, per il derby contro l'Inter, il tecnico rossonero ritrova dal primo minuto Fikayo Tomori che giocherà insieme a Matteo Gabbia e a Strahinja Pavlovic. Si ricomporrà così il trio difensivo che ha numeri importanti in questo inizio di stagione: 5 gol subiti in 711 minuti, uno ogni 142'. Solo Arsenal (un gol ogni 306 minuti, dati StatsPerform), Como ( 167) e Roma (150) fanno meglio.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN