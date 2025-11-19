Ibra mostra il fisico d’acciaio: bagno a -10 gradi in piena notte

Una delle caratteristiche principali che ha contraddistinto Zlatan Ibrahimovic nel corso della sua lunghissima e gloriosa carriera è stata il fisico, la sua corporatura, la sua dominanza rispetto a tutti gli avverarsi che provavano a fermarlo. 1.95 m di pura potenza fisica che difficilmente era fermabile con un contrasto o un classico spalla a spalla. Già nel suo secondo ritorno al Milan, a 40 anni compiuti, lo svedese aveva sorpreso tutti per la sua condizione fisica e la capacità di mostrarsi dominante anche a quella età, ma dopo la fine della sua carriera, la situazione non è cambiata, anzi...

Non è la prima volta che l'ex attaccante rossonero mostra sui social delle clip o delle foto che lo ritraggono in atto a scene pazzesche, calci rotanti volanti, esercizi in palestra, tuffi, pose davanti allo specchio e per ultimo il bagno a -10 gradi celsius in piena notte. Sul suo profilo Instagram infatti, Ibra ha pubblicato il video che vedete qui sotto commentando "-10 celsius". L'ennesima prova che, come fu per Dorian Gray, il fisico di Ibra resterà in eterno.