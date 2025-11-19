Milan, formazione fatta per il derby: torna Rabiot, un solo dubbio per Allegri

Ieri il Milan ha iniziato a preparare il derby di domenica. Ieri Mike Maignan, Matteo Gabbia e Samuele Ricci hanno anticipato di 24 ore il loro rientro a Milanello, mentre tra oggi e domani sono attesi tutti gli altri rossoneri che sono stati impegnati in nazionale in questa sosta. La notizia più importante di ieri è stato certamente il ritorno in gruppo di Adrien Rabiot, mentre Santiago Gimenez ha lavorato ancora a parte e resta quindi in dubbio.

RIECCO RABIOT - Il centrocampista francese ha pienamente recuperato dalla lesione al soleo rimediata con la Francia che lo ha tenuto fuori per un mese e domenica non solo sarà tra i convocati di Max Allegri, ma sarà in campo dal primo minuto. Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che l'ex Marsiglia giocherà a centrocampo insieme ai soliti Fofana e Modric. Il resto della formazione è praticamente fatto: Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Saelemaekers a destra, mentre in attacco ci sarà per la prima volta dal primo minuto in questo campionato la coppia composta da Pulisic e Leao.

UN SOLO DUBBIO - L'unico dubbio di Allegri è sulla fascia sinistra dove Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan si giocano la maglia da titolare: l'esterno italiano tornerà domani nel Centro Sportivo di Carnago dopo gli impegni con la Nazionale Under 21, mentre il giocatore sudamericano è rimasto a Milanello durante questa sosta per migliorare la sua condizione dopo essere rimasto fuori per alcune settimane per un infortunio alla caviglia.

