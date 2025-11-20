Brocchi: "Spero che il derby sia una partita bella da vedere e non noiosa"

Intervenuto ai microfoni di TMW a margine del Social Football Summit, l'ex calciatore ed allenatore del Milan Christian Brocchi ha detto la sua sul derby in programma domenica sera a San Siro tra l'Inter capolista e la formazione di Massimiliano Allegri.

Sul Derby di Milano?

"Il derby è una partita particolare che non ha classifica ed è qualcosa di diverso perché vuoi dominare la tua città. Gli allenatori non devono prepararla tanto perché tutti vogliono giocare. Il Milan è una squadra forte, ma l’Inter è la più forte di tutte e i nerazzurri sono la squadra da battere. Poi Chivu sta facendo un grande lavoro e battere l’Inter è davvero difficile per tutte le squadre. Io spero sia una partita bella da vedere e non una partita noiosa perché abbiamo già troppi problemi con la nazionale”.