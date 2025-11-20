Galante: "Il Milan è una squadra forte perché le squadre di Allegri lottano sempre per qualcosa"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di TMW a margine del Social Football Summit, l'ex calciatore dell'Inter Fabio Galante ha detto la sua sul derby in programma domenica sera a San Siro tra la formazione di Christian Chivu e il Milan.

Sul derby di Milano?

“Io ho giocato i derby di Genova, Milano e Torino e sono partite a sé. Quando vai in campo da giocatore è sempre una partita speciale perché anche i tifosi ti fanno sentire la pressione. Il Milan è una squadra forte perché le squadre di Allegri lottano sempre per qualcosa. Poi non avere le coppe ti aiuta tanto e sono un’ottima squadra. È una partita da tripla”.