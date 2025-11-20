Galante: "Il Milan è una squadra forte perché le squadre di Allegri lottano sempre per qualcosa"
MilanNews.it
Intervenuto ai microfoni di TMW a margine del Social Football Summit, l'ex calciatore dell'Inter Fabio Galante ha detto la sua sul derby in programma domenica sera a San Siro tra la formazione di Christian Chivu e il Milan.
Sul derby di Milano?
“Io ho giocato i derby di Genova, Milano e Torino e sono partite a sé. Quando vai in campo da giocatore è sempre una partita speciale perché anche i tifosi ti fanno sentire la pressione. Il Milan è una squadra forte perché le squadre di Allegri lottano sempre per qualcosa. Poi non avere le coppe ti aiuta tanto e sono un’ottima squadra. È una partita da tripla”.
Pubblicità
News
Il peso trascurato di Rabiot e Pulisic. Derby: le agenzie schierate contro Max. Serve un difensore, non un attaccantedi Franco Ordine
Le più lette
1 Il peso trascurato di Rabiot e Pulisic. Derby: le agenzie schierate contro Max. Serve un difensore, non un attaccante
Primo Piano
Saelemaekers d'oro in Nazionale, adesso il derby nel mirino: fu già decisivo in quello della Capitale
Carlo PellegattiPer cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!
Antonio VitielloDerby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavoro
Pietro MazzaraL’attaccante per gennaio: primi indizi. Le sentenze di Kjaer. Derby: cosa studierà Max?
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com