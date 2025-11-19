Saelemaekers d'oro in Nazionale, adesso il derby nel mirino: fu già decisivo in quello della Capitale

Terminata questa ennesima lunga sosta per le Nazionali, il Milan di Massimiliano Allegri deve pensare al delicato derby di domenica sera contro l'Inter. Il pareggio amarissimo contro il Parma non ha lasciato troppe scorie negative, in un momento dove squadra e club devono restare uniti, focalizzati solo sul campo. Alla sfida contro i nerazzurri ci arriva benissimo Alexis Saelemaekers, in gran spolvero con il Belgio nell'ultima partita giocata contro il Liechtenstein.

Alexis gol e spettacolo: adesso brilla anche in Nazionale

Positiva serata internazionale per il numero 56 milanista insieme al suo Belgio. A festeggiare nella gara di ieri sera è stato il Belgio, che ha strappato il pass per il Mondiale vincendo con un rotondo 7-0 contro il Liechtenstein a Liegi, con tutti i gol che sono arrivati entro la prima ora di gioco. Impronta importante, e per nulla scontata quella che porta anche la firma di Alexis Saelemaekers: prima con l'assist per il momentaneo 2-0 di Doku al 34'; poi con la rete personale al 55', a ribadire in porta una respinta centrale del portiere avversario Büchel. Per il numero 56 rossonero si è trattato del secondo gol in carriera con la sua nazionale, il primo dal 2021. Un momento d'oro anche con con la sua Nazionale, dopo la positiva prova di Parma (con gol e rigore procurato).

La cura Allegri: ora Saelemaekers è anche leader

La sua storia è incredibile: sbarcato da sconosciuto a Milano nell'inverno 2020, gioca e vince uno scudetto storico nel 2022, risultando spesso un jolly sottovalutato. Poi l'aria di cambiamento, soprattutto nell'ambiente rossonero, e quindi ecco i due prestiti a Bologna e Roma, entrambi positivi. Proprio in giallorosso convince tutti, segnando anche un gol nel derby vinto contro la Lazio (5 gennaio). Un uomo dai gol pesanti, e che questo possa essere di buon auspicio anche per domenica. In questo Milan, Alexis ha saputo diventare uomo grazie anche all'arrivo e fiducia di Allegri.