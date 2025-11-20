Bucchioni sul derby: "Una vittoria non sposta nulla ma può consolidare certe cose"

Nel corso della trasmissione Maracanà, in onda nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni che ha parlato del Milan: dalle dichiarazioni di Paolo Maldini al derby di domenica sera. Le sue parole.

Maldini ha detto che in Italia per lui c'è solo il Milan:

"E' una storia molto bella. Siamo sempre alla ricerca di bandiere...quando un ex calciatore esprime certi concetti sono felice. Non è rimasto perché non lo hanno voluto al Milan. Per me non vuole fare il manager, vuole farlo solo al Milan, per questo non accetta Italia o estero. Non ha interesse a fare il manager. Mi lascio una porta aperta per la Nazionale, che è l'altra sua famiglia"

Milan, il derby potrebbe dare indicazioni sulle chance Scudetto?

"Il Milan non ha avuto Leao dall'inizio, ha perso alcuni elementi importanti come Rabiot e Pulisic, ma è ancora li. Potrà solo agevolarla il non partecipare alle coppe, soprattutto in primavera. Il Milan ci sarà di sicuro fino in fondo, ora vedremo cosa accadrà al Napoli, perchè la vicenda Conte è solo all'inizio. Se la squadra non torna viva, non rimarrà li a vivacchiare. Sulla Roma ho qualche dubbio in più, a meno che non compri un attaccante a gennaio"

Derby importante per il Milan?

"In assoluto una vittoria non sposta nulla, perché siamo ancora l'inizio, ma può consolidare certe cose. Se vinci, cementi di più l'autostima, perché il derby non è una partita normale. E sarebbe importante anche per l'Inter, che andrebbe un po' in fuga".