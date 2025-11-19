La Top 11 più forte di tutti i tempi di Kroos: presenti due del Milan
Toni Kroos, ex centrocampista, tra le altre, di Bayern Monaco, Real Madrid e nazionale tedesca, intervistato da The Icon League, ha scelto la sua Top 11 più forte di tutti i tempi: nella sua formazione-tipo sono presenti un ex Milan come Paolo Maldini e anche un attuale giocatore rossonero, vale a dire Luka Modric.
Ecco la Top 11 scelta a Kroos: Neuer; Lahm, Maldini, Ramos, Marcelo; Modric, Zidane; Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho; Ronaldo.
