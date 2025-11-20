L'apertura della Gazzetta verso il derby: "Scacco a te. Chivu, Allegri e le mosse per spaccare la supersfida"
L'edizione della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina in vista del derby di domenica sera: "Scacco a te. Chivu, Allegri e le mosse per spaccare la supersfida". L'Inter ritrova Thuram al top, mentre il Milan ha finalmente recuperato Adrien Rabiot, rimasto ai box per oltre un mese a causa di un infortunio al soleo. I riflettori saranno però puntati soprattutto sul duello in mezzo al campo tra i registi delle due squadre, cioè Calhanoglu da una parte e Modric dall'altra.
La Rosea ha poi intervistato Davide Bartesaghi che si gioca una maglia da titolare a sinistra con Estupinan: "Giocare dall'inizio? E' sempre un piacere. Anzi, direi un sogno fin da quando sono piccolo. Perché sono milanista da quando ero bambino e anche mio papà Daniele è milanista. Sono a disposizione del mister e dei compagni".
