Inter, Dumfries in dubbio per il Milan: se non ce la fa pronto Carlos Augusto
Denzel Dumfries è in forse per il derby di domenica contro il Milan: lo scrive stamattina Tuttosport che spiega che l'olandese è tornato in anticipo dagli impegni con l’Olanda a causa di un problema alla caviglia sinistra. Non si tratta di nulla di grave, ma il fastidio c'è e ad oggi è più no che sì la sua presenza tra i convocati di Chivu per la stracittadina milanese. Se non dovesse recuperare, giocherà Carlos Augusto sulla fascia destra.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
