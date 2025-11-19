Inter, Dumfries in dubbio per il Milan: se non ce la fa pronto Carlos Augusto

Denzel Dumfries è in forse per il derby di domenica contro il Milan: lo scrive stamattina Tuttosport che spiega che l'olandese è tornato in anticipo dagli impegni con l’Olanda a causa di un problema alla caviglia sinistra. Non si tratta di nulla di grave, ma il fastidio c'è e ad oggi è più no che sì la sua presenza tra i convocati di Chivu per la stracittadina milanese. Se non dovesse recuperare, giocherà Carlos Augusto sulla fascia destra.

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa