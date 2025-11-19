Domenica Inter-Milan. QS: "Modric e Pio, il primo derby è una sfida tra generazioni"

Oggi alle 09:19Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così in vista di Inter-Milan di domenica sera: "Modric e Pio, il primo derby è una sfida tra generazioni". Tra i tanti debuttanti nella stracittadina milanese ci sono anche il 40enne centrocampista rossonero Luka Modric e il 20enne attaccante nerazzurro Francesco Pio Esposito

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa