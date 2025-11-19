Domenica Inter-Milan. QS: "Modric e Pio, il primo derby è una sfida tra generazioni"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così in vista di Inter-Milan di domenica sera: "Modric e Pio, il primo derby è una sfida tra generazioni". Tra i tanti debuttanti nella stracittadina milanese ci sono anche il 40enne centrocampista rossonero Luka Modric e il 20enne attaccante nerazzurro Francesco Pio Esposito.

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa