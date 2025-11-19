Il CorSera sul Milan: "Max l’ammazzagrandi: concretezza e tanti punti. La prima di Pulisic-Leao"
"Max l’ammazzagrandi: concretezza e tanti punti. La prima di Pulisic-Leao": titola così stamattina il Corriere della Sera sul Milan in vista del derby di domenica contro l'Inter. In questa stagione, il Diavolo si è dimostrato una sicurezza nei big-match (ha battuto Roma, Napoli e Bologna, ha pareggiato con Atalanta e Juventus), mentre ha lasciato qualche punto per strada contro le piccole. Contro i nerazzurri Max Allegri, che ha trasformato in poche settimane il Milan rispetto allo scorso anno, si affiderà per la prima volta in questo campionato in attacco alla coppia composta da Rafael Leao e Christian Pulisic.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
