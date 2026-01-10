Milan, i primi tempi sono un problema: i rossoneri sempre meglio nella ripresa

Il Milan è secondo in classifica, con un punto di vantaggio sul Napoli e tre di ritardo dall’Inter. I 39 punti ottenuti in 18 partite sono gli stessi della stagione 2021-2022, poi chiusa con lo scudetto, e confermano una proiezione da prime quattro posizioni. Ma per restare davvero agganciati alla corsa al titolo serve qualcosa in più, scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi.

Il principale aspetto da migliorare riguarda l’approccio alle partite: negli ultimi due mesi i rossoneri hanno spesso faticato nei primi tempi, riuscendo a fare la differenza solo dopo l’intervallo. In otto gare tra novembre e gennaio sono andati al riposo in vantaggio solo due volte, mentre in molte occasioni hanno chiuso i primi 45 minuti sullo 0-0 o addirittura sotto nel punteggio. Un trend confermato anche dalle ultime uscite contro Verona, Cagliari e Genoa, tutte caratterizzate da avvii complicati.

I numeri spiegano bene il divario tra primo e secondo tempo: nelle 18 partite di campionato il Milan ha prodotto 98 tiri nei primi 45 minuti, contro i 159 della ripresa. Lo stesso vale per i tiri in porta, gli xG e i gol, nettamente più alti nella seconda parte di gara. Dati ancora più significativi se si considera che, con pochi cambi a disposizione, Allegri ha raramente potuto stravolgere la squadra a partita in corso. Per continuare a lottare per l'obiettivo massimo, nonostante il tecnico livornese continui a sottolineare che il traguardo è per i primi quattro posti, è una tendenza da invertire o comunque migliorare.