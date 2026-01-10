Fiorentina-Milan, per la GDS pronto Ricci se Modric riposa
Scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che Nkunku dovrebbe essere a disposizione per la sfida di domani pomeriggio tra Milan e Fiorentina al Franchi: l’attaccante francese è rimasto fuori contro Cagliari e Genoa per un problema alla caviglia rimediato contro il Verona, ma ieri è tornato ad allenarsi in gruppo con una buona intensità.
Scrive la rosea che con Tomori squalificato (ammonito da diffidato contro il Genoa) toccherà ancora a De Winter. Pronta anche una maglia da titolare per Samuele Ricci se Allegri dovesse scegliere di far riposare Modric, in campo per 90 minuti anche nell’ultima sfida di San Siro.
