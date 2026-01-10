Maignan, niente insulto all'arbitro: il video lo scagiona
La Gazzetta dello Sport fa chiarezza, confermando la nostra versione (clicca qui), su quanto accaduto nel finale di Milan-Genoa. Il protagonista è Mike Maignan, che dopo il rigore concesso al Genoa è andato a confrontarsi, da capitano, con l’arbitro Mariani: il direttore di gara lo ha ammonito, lasciando il portiere rossonero perplesso. A tal punto che lo ha insultato?
Dalle immagini e dagli audio di DAZN Francia non sembra essere il caso. Gli account social del servizio streaming transalpino, che avevano generato la polemica, hanno chiarito tutto: il video mostrato è composto da due clip. Nella prima si vede Maignan parlare con Mariani, chiedendo di essere considerato, da capitano, l’unico interlocutore. La seconda mostra il francese che, uscendo dal campo al termine della partita, si lascia scappare un insulto. Ma questa registrazione avviene diversi minuti dopo la prima e non è quindi ricollegabile a quanto successo in precedenza.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan