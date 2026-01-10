Maignan, niente insulto all'arbitro: il video lo scagiona

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa chiarezza, confermando la nostra versione (clicca qui), su quanto accaduto nel finale di Milan-Genoa. Il protagonista è Mike Maignan, che dopo il rigore concesso al Genoa è andato a confrontarsi, da capitano, con l’arbitro Mariani: il direttore di gara lo ha ammonito, lasciando il portiere rossonero perplesso. A tal punto che lo ha insultato?

Dalle immagini e dagli audio di DAZN Francia non sembra essere il caso. Gli account social del servizio streaming transalpino, che avevano generato la polemica, hanno chiarito tutto: il video mostrato è composto da due clip. Nella prima si vede Maignan parlare con Mariani, chiedendo di essere considerato, da capitano, l’unico interlocutore. La seconda mostra il francese che, uscendo dal campo al termine della partita, si lascia scappare un insulto. Ma questa registrazione avviene diversi minuti dopo la prima e non è quindi ricollegabile a quanto successo in precedenza.