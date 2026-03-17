Il CorSport torna sulle parole di Branchini: "Max? Mai pensato allo scudetto"

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Massimiliano Allegri ha realmente mai pensato allo scudetto? L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna sulle parole del suo procuratore, Giovanni Branchini, rilasciate alla trasmissione “Radio Anch’io Sport”, su RadioRai1: "Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato.

Non ha mai pensato di vincere lo scudetto, mai detto di fare la corsa all’Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l’obiettivo è la qualificazione alla Champions. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza".