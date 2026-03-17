CorSera: "Milan, Leao torna a essere un caso. Rinnovo congelato, i dubbi sul futuro"

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L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan, Leao torna a essere un caso. Rinnovo congelato, i dubbi sul futuro". La dura reazione del portoghese dopo il cambio deciso da Max Allegri, che ha inserito Christopher Nkunku al suo posto, non è andato giù a nessuno, anche fra i dirigenti e i compagni. Ma quello che è successo all'Olimpico è solo l'ultimo comportamento di Rafa che non è piaciuto in casa rossonera: nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, anche alla vigilia della partita di Roma, raccontano che il portoghese non fosse concentrato al 100%.

Nonostante tutto, Leao non verrà multato, ma a questo punto il suo futuro al Milan è tutt'altro che certo. Come anticipato ieri anche da Milannews.it (clicca qui per leggere la nostra anticipazione), la trattativa per il rinnovo del suo contratto che scade nel 2028 è congelata ed eventualmente se ne parlerà più avanti. Se dovessero arrivare offerte nei prossimi mesi, il club di via Aldo Rossi le ascolterà e le valuterà.