Il CorSport su Rafa Leao: "Nuovo inciampo"

vedi letture

Nel Milan che ha perso 1-0 contro la Lazio, il riassunto più significativo della gara è la prestazione di Rafa Leao. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Leao, nuovo inciampo". E ancora: "All'Olimpico un'altra scenata. E intanto i gol latitano".

Il quotidiano prosegue: "La sceneggiata del cambio di Leao non è andata giù nemmeno alla dirigenza, infatti dalla tribuna dell’Olimpico si è visto una smorfia di disappunto da parte del direttore sportivo Igli Tare. Insieme all’allenatore nel corso della settimana si cercherà di individuare il problema è tentare di risolverlo".