Gazzetta: "Rafa e Pulisic: tensione anche nello spogliatoio. Interviene Max"

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"Rafa e Pulisic: tensione anche nello spogliatoio. Interviene Max": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che racconta che Rafael Leao non si è lamentato solo in campo per i due palloni che Christian Pulisic non gli ha dato in profondità, ma anche nello spogliatoio dopo il triplice fischio finale di Guida. La Rosea rivela che è dovuto intervenire poi anche Massimiliano Allegri per tenere sotto controllo la situazione ed evitare che salisse la tensione tra i suoi due attaccanti.

Dopo il match, il tecnico livornese aveva provato a smorzare i toni sulla reazione di Leao al momento del cambio: "Era un po’ nervoso perché aveva situazioni in cui poteva essere servito meglio e non è stato servito. Erano due possibili palle gol ed è rimasto un po’ arrabbiato. Sono cose che capitano all’interno di una partita, tutti i ragazzi ci tenevano a vincerla perché sarebbe stato, prima cosa, un allungare su quelle dietro. Abbiamo il Como a sei punti e la Juventus a sette se non sbaglio. Il campionato è ancora lungo. Bisogna essere sereni e andare a fare meglio quelle situazioni che non abbiamo fatto meglio".