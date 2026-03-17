Milan, l'atteggiamento di Leao non è andato giù a nessuno ma non sarà multato
Tra i flop più clamorosi nella sconfitta del Milan in casa della Lazio c'è certamente Rafael Leao. A peggiore la situazione è stata poi la brutta reazione che il portoghese ha avuto al momento del cambio: Max Allegri, nel post-partita, ha cercato di smorzare i toni, ma, come riporta stamattina il Corriere della Sera, l’atteggiamento del numero 10 milanista non è andato giù a nessuno, anche fra i dirigenti e i compagni. La realtà è che invece di prendersela con chi lo ha voluto sostituire o con Pulisic che non gli ha passato il pallone, Leao dovrebbe prendersela con sé stesso.
Scrive il quotidiano: "Nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, anche alla vigilia della partita di Roma, raccontano che Rafa non fosse concentrato al cento per cento. Qualche colazione saltata, troppa distrazione. Con Pulisic lo sfogo è andato avanti anche in spogliatoio, dopo il match: è dovuto intervenire Allegri. Detto questo, Leao non sarà multato. Con Max il caso è già chiuso, visto che fra i due c’è feeling, ma certi modi di fare a quasi 27 anni non sono tollerabili".
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