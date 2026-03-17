Tuttosport su Leao: "Rafa, all’Olimpico è sempre polemica"

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Tuttosport in edicola questa mattina titola così su Rafael Leao: "Rafa, all’Olimpico è sempre polemica". Ha fatto parecchio rumore la reazione del portoghese domenica sera in occasione del match in casa della Lazio quando Max Allegri ha deciso di sostituirlo con Christopher Nkunku: il numero 10 milanista ha abbandonato il campo molto arrabbiato, lamentandosi con lo stesso tecnico livornese in quanto avrebbe voluto rimanere sul terreno di gioco.

L'Olimpico non porta bene a Leao che nella scorsa stagione fu protagonista di un episodio che scatenò numerose polemiche: era il 31 agosto 2024 e, insieme a Theo Hernandez, diede vita sempre in un match contro la Lazio all’ammutinamento durante il cooling break del secondo tempo, generando una brutta immagine per il club, il tutto sotto gli occhi di Gerry Cardinale, che era presente in tribuna a Roma quella sera. In panchina c'era Paulo Fonseca.