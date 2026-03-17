Il CorSera su Leao: "Nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, anche alla vigilia della partita di Roma, raccontano che Rafa non fosse concentrato al 100%"

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Il Corriere della Sera in edicola stamattina scrive su Rafael Leao: "Nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, anche alla vigilia della partita di Roma, raccontano che Rafa non fosse concentrato al cento per cento. Qualche colazione saltata, troppa distrazione". La sua prestazione all'Olimpico contro la Lazio è stata pessima, così come reazione esagerata al momento del cambio. L'atteggiamento del portoghese non è piaciuto a a nessuno, nemmeno tra i dirigenti e i compagni.

Nel post-partita, Max Allegri, che è dovuto intervenire nello spogliatoio per lo sfogo di Leao con Pulisic è andato avanti anche dopo la fine del match, ha cercato di smorzare i toni, ma il comportamento dell'ex Lille non è andato giù. Si tratta comunque solo dell'ultimo atteggiamento di Rafa che non è piaciuto e per questo il suo futuro in rossonero è tutt'altro che certo.