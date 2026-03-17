Il QS in apertura: "Altro Milan, stesso Leao"

Il QS in apertura: "Altro Milan, stesso Leao"MilanNews.it
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Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Sono giorni difficili per il Milan, dopo la sconfitta esterna dell'Olimpico contro la Lazio che ha quasi spento i sogni scudetto. Come se non bastasse, Massimiliano Allegri deve gestire la situazione relativa a Rafa Leao.

Ne parla il QS in apertura odierna di giornale: "Altro Milan, stesso Leao". Polemiche per la sostituzione a parte, la prestazione del portoghese non ha convinto. Da centravanti non punge e l'intesa con Pulisic spesso non è efficace.