Il QS in prima pagina: “Troppi punti persi per strada. Il mal di piccole spaventa Allegri”
“Troppi punti persi per strada. Il mal di piccole spaventa Allegri”: questa l'apertura del Quotidiano Sportivo del 10 gennaio 2026 dopo il pareggio maturato a San Siro giovedì sera tra Milan e Genoa, con la sfida che è terminata 1-1.
È stata l'ennesima occasione in stagione, dopo quelle contro Cremonese, Parma, Sassuolo e Pisa in cui il Milan di Allegri non è riuscito ad imporre il proprio status e la propria forza contro un avversario, sulla carta, minore.
