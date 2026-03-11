La Gazzetta rivela: "Modric porta a Casa Milan il Pallone d'Oro"

Il legame tra Luka Modric e il Milan è ogni giorno più forte. Il croato partiva già da una base importante quando è sbarcato a Milanello, non avendo mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri sin da ragazzino. La stagione in corso non ha fatto altro che alimentare questo sentimento viscerale con il Diavolo, specialmente viste le prestazioni in campo e dato l'amore incondizionato dei tifosi ma anche del club, allenatore e compagni che incondizionatamente il fuoriclasse sta ricevendo dal giorno che ha messo piede a Milano.

Quasi come segno di riconoscenza e gratitudine per tutto questo Luka Modric ha deciso di fare un piccolo regalo al Milan e ai suoi tifosi. La Gazzetta dello Sport scrive e titola così: "Diavolo ti amo. Modric pensa al bis e porta a Casa Milan il Pallone d'Oro". Il regalo è il premio vinto nel 2018 che verrà prestato al Museo di Casa Milan, come fece a suo tempo anche Marco van Basten. Poi i tifosi si aspettano anche un altro regalo: la sua permanenza pure nella prossima stagione. Per questo si dovrà attendere e rispettare i tempi del numero 14.