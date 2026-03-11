Le conferme di Open Var e Modric: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Sono due i filoni principali, inerenti al Milan, che oggi vengono portati all'attenzione dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti in edicola. Uno riguarda il momento e futuro di Luka Modric e l'altro invece si attua nelle conseguenze delle sterili polemiche arbitrali post derby di Milano vinto dal Diavolo, con la conferma che tutte le decisioni prese da Doveri domenica sera a San Siro sono state corrette e puntuali.

La Gazzetta dello Sport apre sul futuro di Modric, in tutti i sensi dal momento che esplora la possibilità di una permanenza per un altro anno: "Milan, amore mio. Modric è tentato di restare per la Champions". La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe essere la discriminante per la sua permanenza a Milanello. Nel sottotitolo si legge: "San Siro lo acclama, la squadra vuole il bis. E Luka porta il Pallone d'Oro a casa del Diavolo". Citato anche il calciomercato per la punta: "La caccia al 9: ora c'è Kean in cima alla lista"

Il Corriere dello Sport in apertura commenta le spiegazioni di Open Var, specialmente sul caso Ricci e su un episodio di Roma-Genoa. Scrive il CorSport: "Le certezze di Rocchi. 'Era rigore, non era rigore': Tonolini a Open Var fa luce sui due casi: bocciatura per Colombo, bene Doveri".

Il QS mette a confronto nuovamente Luka Modric con un interista, ex milanista, Hakan Calhanoglu: "Chala-Modric destini diversi di due campioni". Nel sottotitolo: "Il turco saluterà l'Inter, tornerà Stankovic Jr".