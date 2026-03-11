Il Milan cerca la sua punta, Gazzetta: "Kean in testa alla lista di Allegri"

Che il Milan sia alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione, non è un mistero. Di fatto i rossoneri, nel mese di gennaio, avevano chiuso per l'acquisto di un attaccante: Jean-Philippe Mateta aveva l'accordo per arrivare a luglio dal Crystal Palace, poi tutto è naufragato quando si è voluto anticipare la trattativa e sono emerse delle problematiche a livello fisico che non erano state previste o riscontrate in precedenza. La necessità di dare un numero 9 ad Allegri c'è, già dall'estate scorsa.

Oggi la Gazzetta dello Sport riporta in auge uno dei due nomi forti in casa rossonera, perlomeno da quando è tornato Max Allegri: quello di Moise Kean. Scrive la rosea: "Un 9 per l'Europa. Kean in testa alla lista di Allegri. Al Milan servono gol da Champions". Nel sottotitolo si prova a spiegare che la trattativa potrebbe essere ben più semplice di un anno fa, viste le complicazioni di quest'anno con la Fiorentina: "Dopo una stagione deludente Moise non vale i 62 milioni della clausola: in estate si tratterà". Ci sono anche altri nomi sulla lista: "Guirassy è una possibile alternativa. Vlahovic nel mirino se saltasse l'accordo di rinnovo con la Juve"