Il Giornale sulla spina dorsale rossonera: "Maignan punti pesanti, Modric detta, Rabiot è l'asse"

Con la testa divisa a metà tra San Siro, dove domenica sera il Milan ha vinto il Derby, e lo stadio Olimpico dove domenica prossima arriverà subito un altro impegno molto importante e ostico in casa della Lazio, capace di battere i rossoneri in Coppa Italia quest'anno proprio nella capitale, infliggendogli l'unica sconfitta stagionale in trasferta, il club rossonero si gode la sua spina dorsale, i suoi leader: il portiere e capitano Mike Maignan, il fuoriclasse senza tempo Luka Modric e il pupillo di Allegri Adrien Rabiot.

Ed è proprio su queste tre figure che è incentrato il pezzo di questa mattina del collega Franco Ordine sulle colonne de Il Giornale. Il titolo recita così: "Maignan ha salvato punti pesanti su rigore e Modric detta il gioco. Rabiot è l'asse". Questi sono i tre calciatori che stanno facendo la differenza nel Milan quest'anno, in campo e con il loro atteggiamento carismatico. Ed era questo che era mancato in tempi recenti a Milanello, e veniva sottolineato l'anno scorso: leadership.