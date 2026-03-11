Rabiot out con la Lazio, Tuttosport: "L'Olimpico fa più paura"

vedi letture

L'unica vera nota negativa della serata di domenica, quando il Milan a San Siro ha battuto l'Inter nel Derby della Madonnina con il risultato di 1-0, è stato il cartellino giallo ad Adrien Rabiot. Un'ammonizione pesante che costringerà il francese, che era diffidato, a saltare il prossimo appuntamento in casa della Lazio, previsto per domenica sera alle 20.45. Un'assenza mai banale quella del centrocampista francese pupillo di Allegri che darà comunque ad altri giocatori la possibilità di mettersi in mostra.

Questa mattina Tuttosport individua il problema e decide di titolare così: "Senza Rabiot l'Olimpico fa più paura". Nel sottotitolo viene ricordato anche come lo stadio della capitale sia l'unico dove il Milan in stagione ha perso lontano da San Siro, in Coppa Italia: "L'unica sconfitta stagionale fuori casa è stata proprio a Roma contro la Lazio in Coppa Italia". Il clima sarà da partita vera: i tifosi laziali solo per questa gara torneranno sugli spalti. In un contesto del genere, considerando anche i veleni dell'andata, non sarà semplice senza il totem transalpino in mezzo al campo.