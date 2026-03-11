Il CorSport torna sull'ultimo weekend: "La verità dei rigori"

Non si placano, nonostante l'evidente realtà, alcune polemiche sul tocco di Samuele Ricci in area durante il derby di Milano. Tocco che non è stato considerato irregolare da Danele Doveri. L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna sull'episodio, titolando: "La verità dei rigori".

E poi spiega, da Open Var pubblicato ieri pomeriggio: "Doveri dice subito: «Tutto naturale», VAR e AVAR (Abisso e Di Bello) supportano la tesi". Arrivano poi le parole di Tonolini: "Noi dubbi non ne abbiamo, è un braccio che rimane in sagoma e si nota addirittura un movimento a togliere il braccio di Ricci.

Peraltro, il pallone, se non avesse battuto sul braccio di Ricci, sarebbe poi finito sul suo petto. I precedenti? E’ simile al braccio di Dumfries in Napoli-Inter, anche in quella situazione il braccio rimane assolutamente in sagoma".