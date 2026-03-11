Il CorSport: "Allegri studia il suo Milan al Max, per il futuro più Gila di André"
Campo e mercato, una classifica che recita -7 dall'Inter e una programmazione futura da preparare. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul Milan che verrà, titolando: "Allegri studia il suo Milan al Max, per il futuro più Gila di André".
Nonostante i rumors, Allegri è concentrato sul Diavolo e vuole avere una rosa competitiva per il prossimo anno. Il primo obiettivo per la difesa è il centrale della Lazio, corteggiato per molto tempo quest'anno. In standby invece l'operazione per il brasiliano del Corinthians.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Il derby di Pervis, The Pelvis. Che campione, Shunka Wakan. André? Il Milan ha Comotto!di Carlo Pellegatti
Le più lette
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Le proteste esagerate dell'Inter, il movimento di Estupinan, la fissazione di Allegri per Odogu: i retroscena del Derby con BordoCam
Antonio VitielloStravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sì
Pietro MazzaraPervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi André
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com