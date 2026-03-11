Il CorSport: "Allegri studia il suo Milan al Max, per il futuro più Gila di André"

Campo e mercato, una classifica che recita -7 dall'Inter e una programmazione futura da preparare. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul Milan che verrà, titolando: "Allegri studia il suo Milan al Max, per il futuro più Gila di André".

Nonostante i rumors, Allegri è concentrato sul Diavolo e vuole avere una rosa competitiva per il prossimo anno. Il primo obiettivo per la difesa è il centrale della Lazio, corteggiato per molto tempo quest'anno. In standby invece l'operazione per il brasiliano del Corinthians.