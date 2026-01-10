Nkunku torna a disposizione. Per il QS pressing Fenerbahce con 7 milioni l'anno sul piatto

di Manuel Del Vecchio

Nella giornata di ieri Christopher Nkunku è tornato ad allenarsi sul campo di Milanello insieme a chi ha svolto uno scarico leggero post Milan-Genoa.

Il francese dovrebbe tornare così a disposizione per la partita di domenica pomeriggio contro la Fiorentina. Il francese, scrive l’edizione in edicola oggi del QS, rimane nel mirino del Fenerbahce che è pronto ad offrire 7 milioni di euro netti a stagione per convincere l’attaccante ex Chelsea ad andare in Turchia.