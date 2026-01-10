Santi, obiettivo Mondiale: il rientro è previsto per metà aprile

Santi Gimenez, che non gioca una partita ufficiale dal 28 ottobre (Atalanta-Milan 1-1) e che è stato operato alla caviglia il 18 dicembre, prosegue nel suo programma di recupero.

L’edizione odierna del Quotidiano Sportivo scrive che il rientro è previsto per metà aprile: l’obiettivo dell’attaccante messicano è quello di recuperare al meglio in vista dei Mondiali estivi negli USA. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un interessamento dalla Premier League da parte del Sunderland.