Maspero apprezza: "Pavlovic ha fatto una furbata, il giocatore del Genoa è stato superficiale"

vedi letture

Pavlovic come Maspero è stato un po' il pensiero comune dopo aver visto le immagini in cui il serbo "rovina" il dischetto del rigore prima del tiro di Stanciu, "scavando" intorno allo spot dagli 11 metri. Come al solito quando si tratta di Milan il mondo calcistico si è spaccato in due: chi lo considera un gesto antisportivo che merita la pena capitale e chi invece apprezza, considerando quella di Pavlovic una vera e propria giocata.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha intervistato Riccardo Maspero, ex Torino che nel derby della Mole del 2001, sul risultato di 3-3, fece la stessa cosa prima del rigore poi sparato alle stelle da Salas. Queste le parole del centrocampista.

Maspero, cosa dice la testa in quei momenti?

“È puro istinto, intuizione. Protestare non ha senso, “scavare” è l’unico modo per disturbare l’avversario. Ma l’errore è di Stanciu, come nel mio caso fu di Salas. Ed è grave. Perché un giocatore deve sempre controllare il dischetto. Pavlovic ha fatto una furbata, ma il giocatore del Genoa è stato superficiale”.

Vedendola in televisione le è tornato in mente quel 14 ottobre 2001?

“Mi hanno scritto in tantissimi, anche sui social. Io ero sul divano e sì, appena ho visto il difensore del Milan che faceva la buca ho pensato a quel derby di 25 anni fa. Ma, ripeto, io da casa vedevo il bianco del dischetto. Vuol dire che Stanciu proprio non l’ha sistemata. E se calci di collo con il pallone in una buca è ovvio che finisca alle stelle”.

Come si pensa a un gesto del genere?

“Ti comanda la rabbia, la frustrazione di poter perdere all’ultimo. Nel mio caso avevo appena segnato il 3-3 in un derby di Torino. Passano pochi minuti e l’arbitro dà un rigore alla Juve. Io ero furioso. Avevamo rimontato tre gol e stavamo per buttarla al 90’. Un po’ come il Milan dopo la rete di Leao. Così tentai la mossa della disperazione e andò bene. Come è andata bene al difensore serbo”.