Rinnovo Pulisic fino al 2030: a breve riprenderanno i colloqui tra l'americano e il Milan

Christian Pulisic ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027, ma presto potrebbe rinnovarlo: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, a breve riprenderanno i colloqui tra il club rossonero e l'entourage dell'attaccante per discutere del prolungamento fino al 2030. Arrivato a Milanello nell'estate 2023, l'ex Chelsea ha collezionato finora 109 presenze con il Diavolo e ha segnato 38 gol.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN