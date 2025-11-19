Tuttosport: "Fiducia Tare: 'Lo scudetto è un obiettivo. Ora il derby!'"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Fiducia Tare: 'Lo scudetto è un obiettivo. Ora il derby!'". Il quotidiano riporta le parole di ieri del ds rossonero Igli Tare che, ospite al Social Football Summit di Torino, non si è voluto nascondere: "Sarei un bugiardo a dire 'Non voglio vincere lo scudetto'. Per vincerlo penso che il percorso più corto sia attraverso tante sfumature. Abbiamo portato 19 giocatori e ne abbiamo mandati via 23, siamo sulla buona strada, ho questo desiderio di vincere qualche trofeo importante con questo club glorioso. Se siamo in linea? Dobbiamo essere umili".

Il dirigente rossonero ha poi parlato anche del derby di domenica: "Conosco bene quello di Roma, sono curioso di vivere quello di Milano. Poi non l’ho mai nascosto, tifo Milan fin da bambino, mi ero innamorato di Van Basten, sono cresciuto con i grandi campioni di questa squadra e ora vivo il sogno di essere rossonero per lavoro e di pensare al mio primo derby a San Siro. Queste sono partite che non si giocano, ma si vincono. Non sarà fondamentale, ma importante perché se vinci la credibilità del progetto aumenta".

