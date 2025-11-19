Le ultime da Milanello. Gazzetta: "Rabiot in gruppo: è recuperato. Solo Gimenez ancora a parte"

In merito alle ultime novità che arrivano da Milanello in vista del derby di Milano di domenica sera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Rabiot in gruppo: è recuperato. Solo Gimenez ancora a parte". Ieri il centrocampista francese, fuori da metà ottobre per una lesione al soleo rimediata in nazionale, è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi sarà regolarmente a disposizione di Max Allegri per la stracittadina milanese. Si è invece allenato ancora a parte Santiago Gimenez, che è alle prese con un fastidio alla caviglia che lo sta tormentando da tempo. La speranza del tecnico livornese è che il messicano possa recuperare almeno per la panchina.

PROGRAMMA DEI RIENTRI DEI NAZIONALI

Mercoledì: Pavlovic, Odogu, Nkunku, Leao e Modric.

Giovedì: Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi.

Maignan, Gabbia e Ricci sono tornati a Milanello ieri, con 24 ore d'anticipo, rispetto al programma concordato: Matteo e Samuele hanno svolto l'allenamento normale con i compagni, Mike è andato in campo con i preparatori dei portieri.

